Лариса Козовая

Южную Пальмиру (и не только) шокировало недавнее обрушение очередного здания – упала часть дома-памятника архитектуры, возведенного в 1892-1894 годах. Изначально в этом красивейшем строении размещалась женская гимназия, позднее – профшкола, в которой училось «созвездие» знаменитостей. В частности, известный архитектор Михаил Минкус и один из первых создателей космических кораблей академик Сергей Королев.

Позже здесь (по непонятной причине) обустроили городской холодильник, трансформированный потом в хладокомбинат. Затем появилось акционерное общество «Полярная звезда», выпускавшее, к слову, весьма неплохое мороженое. Предприятие возглавлял будущий (сейчас – уже бывший) руководитель управления экономики и развития промышленного и морехозяйственного комплекса Одесского горсовета.

Вскоре фабрика по производству мороженого разорилась, дом-памятник продали. В связи с этим, лет восемь назад, даже открыли уголовное производство, но воз, что называется, и ныне там. Проданный-перепроданный объект долгие годы остается заброшенным.

С учетом издержек на разные «справки» дешевле дождаться обвала

Поговаривают, его хозяин давно не стремится вкладываться в ремонт – с учетом издержек на разные «справки» дешевле дождаться обвала, чтобы выгнать в историческом центре очередную высотку. И в этом году стихия (снег, дождь и мороз), обрушив уникальный объект, сыграла на руку владельцу. Благо, обошлось без человеческих жертв – упавшая ночью стена разбила лишь несколько МАФов.

После ЧП стало известно: сейчас бывшая гимназия принадлежит гражданину Греции. По злой иронии, он же – хозяин еще одного заброшенного дома, рухнувшего недавно возле моста Коцебу, на улице Деволановский спуск. Как утверждают городские чиновники, об аварийном состоянии здания иностранца предупреждали, однако все замечания он игнорировал.

Впрочем, и это не все. После январского удара стихии в центре Одессы случилось еще два похожих ЧП. На улице Нежинской, 40 упала стена жилого дома (который… уже обрушался в 2018 году), по Польскому спуску, 5 – лестничная клетка аварийного здания, которое восстановлению больше не подлежит.

В прошлом году в Южной Пальмире было несколько похожих обвалов: опять-таки – на Польском спуске, улицах Торговой, Среднефонтанской и Ясной.

Понятно, что не все эти объекты имеют статус «памятника» и соответствующий документ, а официальные причины обрушений немного рознятся. Но все, как одно, роднят злоупотребления отдельных чиновников, бездействие профильных служб и безнаказанность конкретных виновников.

Несмотря на наличие охранного договора, никто не ответит и за «Полярную звезду». По данным представителей профильных служб горсовета, греческий коммерсант давно проживает за рубежом и, вряд ли, захочет столкнуться с отечественной Фемидой, а наказание должностных лиц в нашей стране понятие очень условное.

Одесса и раньше лишалась грандиозных архитектурных шедевров

Ведь Одесса и раньше лишалась грандиозных архитектурных шедевров. Так, с карты черноморской жемчужины в 2008-м исчезла гостиница «Спартак» («Империал»), которая с 19-го века была неотъемлемой частью знаменитой Дерибасовской. Годы прошли – место памятника архитектуры заняла примитивная ярмарка, состоящая, в основном, из «точек» общепита. О благородном фасаде «Империала» напоминают разве что изображения на открытках и рассказы старожилов...

Похожая судьба у «Массонского дома». Необычное название к этому зданию, в котором дислоцировалось техническое общество, «привязалось» из-за элементов декора. Когда-то оно ушло с молотка «за гроши», и разрушилось примерно четыре года назад.

Безвозвратно утеряна Дача Докса. После пожара в 2010 году этот изысканный особняк в районе курортной Аркадии несколько лет простоял без крыши и перекрытий. Как-то ночью ветшающее строение просто снесли, чтобы расчистить место под современную многоэтажку.

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Не исключено, что такая же судьба ожидает и другие уникальные объекты Одессы. С определенной долей вероятности подобный финал можно спрогнозировать, скажем, доходному дому Асвадурова. В нем размещался печально известный колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в декабре 2019 года в результате масштабного пожара погибли 16 человек. Сейчас здание, недавно поражавшее модерном и ампиром, пугает прохожих обожженными окнами.

«На подходе» – и другие творения знаменитых инженеров и архитекторов – французов, итальянцев, немцев… В этих строениях каждая дверь с медальоном, изгиб перил или орнамент карниза собраны в уникальный «букет», созданный тем или иным виртуозом.

Если выжидательную политику не пресекут, легендарная Южная Пальмира станет городом-призраком

Если выжидательную политику (подождать, чтобы рухнуло) не пресекут уже в ближайшее время, легендарная Южная Пальмира, воспетая, в том числе за архитектурные «изюминки», станет городом-призраком. В прямом смысле слова. И, песню об Одессе «У Черного моря», давно ставшей своего рода визитной карточной всемирно известного мегаполиса, можно будет смело исполнять в такой интерпретации: «Есть город, который остался во сне… У Черного моря...»…

Лариса Козовая

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