Во Львове прощаются с легендарным комбатом УДА "Червнем" - Гергертом (видео)

Проститься с легендарным комбатом пришли сотни людей – родные, друзья, собратья и просто неравнодушные земляки.

Во Львове 3 августа прощаются с легендарным командиром батальона "Аратта", заместителем командующего Украинской добровольческой армии Андреем Гергертом (позывной "Червень").

42-летний защитник Украины умер 1 августа после тяжелой болезни. Как ранее анонсировали собратья военного, его похоронят на Лычаковском кладбище, пишет Obozrevatel.

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В то же время, подчеркнули в батальоне "Аратта", захоронению предшествовало двухдневное прощание. В частности, 2 августа в Доме воина во Львове состоялось заупокойное богослужение: цветы и венки к гробу погибшего воина люди несли до утра 3 августа. Траурная же церемония прошла в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Проститься с легендарным комбатом пришли сотни людей – родные, друзья, собратья и просто неравнодушные земляки.

"Пассионарий, который, при любых обстоятельствах, верил в победу Украины. Он делал все возможное для этого. Я познакомился с ним в конце 14-го в Мариуполе и сразу же попал в магнитное поле его упорства и готовности воевать с врагом до окончательной победы. К тому же не только на поле боя. Но и в медийном пространстве. В политическом. В юридическом", – выразил сожаление по поводу тяжелой утраты "Червня" журналист Андрей Цаплиенко.

Он вспомнил, как в 2018 году военный давал показания полиции английского острова Гернси о причастности россиян к гибели волонтера УДА, жителя Гернси Микуса Альпса. А теперь, подчеркнул Цаплиенко, скоротечная болезнь просто убила комбата.

"Такие люди, как Андрей, на вес золота. Единственное, что мы можем сделать – это помочь его семье. Без мужа осталась жена Надя. Без отца – четверо детишек", – добавил журналист в своем Telegram-канале, призвав поддержать семью погибшего защитника Украины.

Соболезнования близким и родным заместителя командира Украинской добровольческой Андрея Гергерта от общины города выразил также мэр Львова Андрей Садовый.

"Смерть нашла его в тяжелой борьбе с раком. Но мы никогда не забудем подвиг Героя. Сочувствие всем родным и близким! Вечная память защитнику Украины!" – отметил он.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 1 августа, умер заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт с позывным "Червень".

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