Их роман начался после того, как Анастасия Зинченко оказалась в эпицентре заболеваемости в китайском городе Ухань. И забирать ее полетел лично Максим Соколюк.

Анастасия Зинченко, которая прославилась после того, как в начале пандемии коронавируса отказалась покидать китайский город Ухань без своей карманной собачки, накануне Дня Валентина отправилась в Африку со своим возлюбленным – руководителем Госмиграционной службы Максимом Соколюком.

Фотографиями с отдыха девушка поделилась в Instagram.

Их роман начался после того, как Анастасия Зинченко оказалась в эпицентре заболеваемости в китайском городе Ухань. И забирать ее полетел лично Максим Соколюк. С тех пор, у пары зародились отношения. И это при том, что чиновник был тогда еще официально женат.

На прошлой неделе Соколюк и Зинченко, которые живут в гражданском браке на съемной квартире, улетели в отпуск. Влюбленные отправились в Танзанию, на остров Занзибар, где туристов приветствуют теплые воды индийского океана, экзотические фрукты и хорошие отели.

В средине отдыха пара отправилась на сафари. Они выбрали двухдневное путешествие на материковую часть Африки, чтобы посмотреть, как живут дикие животные в своей естественной среде обитания.

Как сообщает "Страна", Максим и Настя выбрали экскурсию с ночевкой и перелетом на небольшом самолете. Такое удовольствие на одного туриста стоит около 22 тысяч гривень. А тур на 7 дней в приличный пятизвездочный отель на Занзибаре с авиабилетом, проживанием и питанием "все включено" стоит по меньшей мере 42 тысячи с человека.

То есть, путевки и экскурсия для пары обошлась в среднем в 128 тысяч гривень. При этом в декларации главы Миграционной службы Украины указано, что его зарплата на госслужбе в 2019 году составила 1365069 гривень или 113775 гривень в месяц.

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Автор: УНИАН