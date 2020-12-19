Дроздов сказал, что сперва его вроде бы хотели унизить его сыном.

Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов подтвердил, что получил от правоохранителей подозрение в причастности к трагедии падения самолета Ан-26 под Харьковом.

Об этом он сообщил в эфире Свободы Савика Шустера.

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Он сказал, что сперва его якобы хотели унизить сыном, "а он не мажор, как был представлен некоторыми средствами массовой информации".

"Он, как и все курсанты Харьковского национального университета воздушных сил, учится и летает на тех же самолетах, на которых летают все. Накануне этой страшной катастрофы в составе экипажа и на том же самолете он выполнял полеты", – заявил он.

Он добавил, что неоднократно предлагал осовременить технику, однако высшее руководство к его советам не прислушалось.

Дроздов пожаловался, что еще до приговора суда "вывешивают ярлыки" и формируют негативное общественное мнение в отношении офицеров, командиров, генералов, всех фигурантов дела.

Командующий отметил, что в Воздушных силах есть не только чиновники, но и "стволы", контролирующие летную подготовку экипажей, безопасность полетов и другое. И намекнул, что имеет еще трех заместителей, командующих, харьковский вуз.

"А все обвинения и подозрение высказывается лично мне", – возмутился военный.

18 декабря следователи ГБР сообщили о подозрении Сергею Дроздову. После падения самолета с курсантами стало известно, что в ту же ночь вместе с бортом А7-26 садился самолет с сыном командующего. И диспетчеры, зная о поломке военного самолета, предпочли посадочную полосу сыну Дроздова. В Минобороны все обвинения отвергли.

Трагедия Ан-26 в Харьковской области

Вечером 25 сентября в Харьковской области под Чугуевом во время тренировочных полетов потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого было 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.

Государственное бюро расследований назвало четыре версии крушения самолета. Среди них - техническая неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей членами экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, и ненадлежащее техническое обслуживание самолета.

28 октября правительственная комиссия назвала причины катастрофы самолета Ан-26Ш, главные из них - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского университета, системные нарушения правил выполнения полетов.

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Автор: Яна Ставская