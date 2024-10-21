Производитель "Моршинской" призвал АМКУ воздержаться от действий, которые могут навредить рыночной конкуренции и интересам государства.

Действия агентства АРМА и Антимонопольного комитета по передаче "Моршинской" ее конкуренту лишены смысла после того, как Министерство юстиции Украины подало иск о взыскании 100% активов группы IDS Ukraine в доход государства.

Об этом заявил производитель "Моршинской" на официальном сайте, призвав АМКУ воздержаться от действий, которые могут навредить рыночной конкуренции и интересам государства, и приложить усилия для недопущения монополизации рынка воды и защиты интересов Украины.

"Через несколько месяцев, а именно после удовлетворения иска Минюста к ВАКС все компании группы IDS должны будут перейти под государственный контроль. Однако привлечение сейчас внешнего управляющего путем согласования концентрации для контроля только над двумя компаниями IDS Ukraine сделает невозможным эффективное выполнение судебного решения ВАКС по передаче активов государству, усложнит фактическую реализацию решения ВАКС", – заявили в IDS Ukraine.

Видео дня

В компании объяснили, что согласие АМКУ на передачу части ее активов конкуренту разрушит целостность компании, ведь речь идет только о двух предприятиях из семи, которые входят в группу ИДС – ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" и ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы". Тогда как иск Минюста к ВАКС устраняет риски разрушения целостности группы, потому что касается изъятия корпоративных прав всех семи ее предприятий. Это значит, что государство получит целостный актив, который и дальше будет работать в пользу страны, сохранять масштабы уплаты налогов и инвестиционную привлекательность для будущего привлечения инвестора.

"Отказ АМКУ в концентрации для ключевого конкурента IDS Ukraine позволит сохранить здоровую конкуренцию на рынке воды. Учитывая переход контроля над IDS Ukraine к государству временное привлечение любого посредника в лице управляющего теряет смысл, ведь по определению самого АМКУ это несет риски для рыночной конкуренции", – заявил производитель "Моршинской".

Согласование концентрации создаст значительные риски для рынка фасованной воды – предупреждает IDS Ukraine: ведь непосредственный конкурент, получив временный контроль на несколько месяцев над частью компании, может прибегнуть к недобросовестным действиям, которые приведут к искусственному обесцениванию активов IDS Ukraine и ее искусственному вытеснению с рынка, – все ради перераспределения доли рынка в пользу компании-управителя.

"Такая угроза более чем реальна, ведь АРМА передает в управление компании с заниженной почти на 1,5 млд. стоимостью", – отмечает "Моршинская", обращая внимание на безнаказанность таких действий.

Ранее даже производители-конкуренты "Моршинской" публично заявили, что обращались в АМКУ и выразили неприемлемость передачи ее активов конкуренту, что полностью разрушит рынок – его участников пугает возможное появление искусственной монополии.

Александр Крючков, инвестиционный директор группы Малби (ТМ Buvette), указал, что компания направила в АМКУ свои официальные возражения, когда антимонопольный регулятор запросил у участников рынка оценку последствий концентрации. Директор компании "АКВА-ЭКО" (ТМ "Трускавецкая") Владимир Дармохид сообщил, что его компания также направляла возражения в АМКУ относительно вероятной концентрации, которая "создает существенную угрозу для конкуренции на рынке минеральной воды" из-за чрезмерного доминирования одной искусственной монополии.

Сейчас АМКУ рассматривает заявку ООО "Карпатские минеральные воды", которая победила в конкурсе АРМА, прошедшем с многочисленными нарушениями, по выбору управляющего для двух компаний группы IDS Ukraine ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" и ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы". Недавно Минюст обратился в ВАКС с иском о взыскании 100% корпоративных прав всех семи компаний группы IDS Ukraine в доход государства.