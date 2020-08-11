Украинскому экс-политзаключенному Кольченко присудили 40 часов исправительных работ за акцию в поддержку белорусов

Александр Кольченко был освобожден из российской тюрьмы в результате обмена в сентябре 2019 года.

Украинский экс-политзаключенной Александр Кольченко, который более пяти лет просидел в российской тюрьме и был освобожден в результате обмена вместе с Олегом Сенцовым в сентябре 2019 года, присудили 40 часов исправительных работ за акцию в поддержку белорусов под посольством в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сенцов.

«Саше Кольченко, настоящему патриоту Украины, за участие во вчерашней акции протеста под стенами посольства Беларуси сегодня присудили 40 часов исправительных работ. Я вчера поздно ночью вернулся домой и видимо еще не проснулся. Мы что, уже живем в России или в Беларуси?» - написал он.

По словам Сенцова, на суд по Кольченко не пустили никого из прессы.

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«Милицейские (это не ошибка печати) лживые протоколы, которые не соответствуют действительности, зафиксировано на видео. Судья, которая идентифицировала Сашу и точно знала кому выносить приговор. И это был только первый суд за якобы хулиганку, а еще будет второй за сопротивление сотрудникам милиции (это опять не ошибка печати). Это гнилая правоохранительная и судебная система, которую никто не реформировал и не планирует реформировать, показывает свое истинное лицо и уже не прячется. Вся пророссийская и экс-региональная шваль проталкивает реванш, продолжая дискредитировать патриотов и активистов. Но они очень ошибаются относительно нашего терпения» - подчеркнул Сенцов.

Также экс-политзаключенный опубликовал видео задержания Кольченко и полицейские протоколы.

Напомним, вчера крымчанина Александра Кольченко, который вернулся в Украину после освобождения из незаконного содержания в РФ в 2019 году, задержали во время протеста у посольства Беларуси в Украине.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, Тихановская не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Она заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

Сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.

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