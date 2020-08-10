Бывшего пленника Кремля Александра Кольченко задержали во время протестов в Киеве
Крымчанина Александра Кольченко, который вернулся в Украину после освобождения из незаконного удерживания в РФ в 2019 году, задержали во время протеста у посольства Беларуси в Украине.
Об этом сообщило издание "Радио Свобода" на странице в Twitter.
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"Во время драки на акции у посольства Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко", - говорится в сообщении.
Ранее издание сообщило о двух задержанных на акции, которые, по словам правоохранителей, якобы пытались бросать яйца в сторону здания посольства.
У здания посольства Беларуси в Украине в понедельник проходит акция. Собравшиеся скандировали "Жыве Беларусь" и жгли файеры.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
- В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.
- В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.
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