Кроме автомобильной техники для ВСУ передали планшеты, дроны, генераторы, активные наушники и другое необходимое оборудование для повышения эффективности борьбы с российскими оккупантами.

Известная киберспортивная команда NAVI и Аккордбанк передали Вооруженным силам Украины 30 бронированных авто за последние два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба "Аккордбанк".

Всего с начала полномасштабной войны они сумели поставить ВСУ 120 бронированных и многоцелевых авто. "По автомобилю каждые 2 календарных дня", - отмечает Алексей Руднев, Председатель Правления ПАО "КБ "АККОРДБАНК".

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"Обеспечение мобильности военных подразделений при выполнении боевых задач является крайне важной составляющей успехов. К сожалению, автомобили очень быстро выходят из строя. Поэтому потребности в них – постоянные. Переданные Аккордбанком и NAVI авто работают на востоке и южном направлении, и ежедневно помогают подразделениям Десантно-штурмовых войск ВСУ выполнять задачи", — подчеркнул Андрей Галась, полковник, Начальник логистики Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Кроме автомобильной техники для ВСУ передали планшеты, дроны, генераторы, активные наушники и другое необходимое оборудование для повышения эффективности борьбы с российскими оккупантами.

В команде NAVI также выразили благодарность ВСУ и желание поддерживать инициативу дальше. "Мы благодарны ВСУ за возможность работать, полноценно функционировать в родной стране, открывать новые буткемпы и академии ради развития украинского и мирового киберспорта", - прокомментировал Евгений Золотарев, Генеральный директор клуба NAVI.