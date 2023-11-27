"Выгоды много не бывает", - сказали в Абанке и анонсировали запуск акции совместно с сетью магазинов "Эпицентр" - "Честная выгода".

Сегодня Абанк является одним из крупнейших и быстро развивающихся партнеров Эпицентра, ведь почти 300 тыс. клиентов открыли ко-бренд карту "Выгода", что дает возможность удобно и выгодно делать покупки в магазине "Эпицентр".

По статистике Абанка держатели карт "Выгода" сэкономили и вывели почти 5 000 000 грн кешбэка.

"Выгоды много не бывает", - сказали в Абанке и анонсировали запуск акции совместно с сетью магазинов "Эпицентр" - "Честная выгода" с 27.11.23 до 14.01.2024.

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Благодаря акции, держатели карт "Выгода" от Абанка получат:

до 50% скидки в магазине "Эпицентр";

повышенный кешбэк 5% на покупки онлайн в магазинах "Эпицентр";

2% на покупки в оффлайн-магазинах сети.

Действительно выгодной карту делает то, что владельцы получают 1% кешбэка от банка за любые расчеты картой, независимо от торговой точки.

Оформить карту бесплатно можно прямо сейчас по ссылке на приложение А24.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.