Боевики на Донбассе вмонтировали взрывчатку в игрушки и коробки от конфет - саперы

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям находят вмонтированные взрывные устройства в детских игрушках на освобожденных от боевиков территориях на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал заместитель начальника Управления организации пожаротушения, пиротехнических работ и подготовки подразделений оперативно-спасательной службы гражданской защиты Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Олег Бондарь.

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В частности, он отметил, что особым видом работ службы является зачистка территории и разминирование в пределах Донецкой и Луганской областей.

Так, он сообщил, что с 6 июля для нормализации жизнедеятельности и обеспечения безопасности населения проводятся работы по разминированию территорий и объектов хозяйства.

"В ходе выполнения работ по разминированию пиротехническими подразделениями выявлено и обезврежено более 380 специально и цинично установленных террористами, особо опасных взрывных устройств. Частности, замаскированных под предметы быта и детские игрушки", - сказал он.

Бондарь пояснил, что взрывные предметы находили в куклах, оставленных во дворах детских садов, коробках от конфет, оставленных в парке.

"На спортплощадке возле турника была найдена бутылка от Coca-Cola, в которую была вмонтирована граната", - рассказал он.

Кроме того, он отметил, что постоянно обезвреживаются взрывные устройства с дистанционным управлением, боеприпасы на растяжках в состоянии, установленном на «неизъятие», фугасы большой мощности, а также подготовленные к действиям противотанковые и противопехотные мины.

Вместе с тем он отметил, что большое количество таких боеприпасов изымалось во дворах школ, детских садов, в местах массового скопления людей, а именно: возле остановок общественного транспорта.

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"Это свидетельствует, в свою очередь, что все действия направлены террористическими группировками на осуществление угрозы для детей, мирного населения", - отметил Бондарь.

По его словам, перед началом учебного года проверено на наличие взрывоопасных предметов более 100 школ и детских садов, в том числе 40 учреждений в городе Славянске Донецкой области и 60 в городах Северодонецк и Лисичанск Луганской области.