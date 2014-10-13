В Запорожье задержали офицера при попытке передать ФСБ РФ данные о дислокации украинских военных самолетов
23:01, 13 октября 2014Общество
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В Запорожье сотрудники СБУ задержали офицера Воздушных сил Украины при попытке передать представителю ФСБ России секретные данные о дислокации и перемещении украинских военных самолетов.
СБУ задержала офицера при попытке передать ФСБ РФ данные о дислокации украинских военных самолетов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.
По его словам, старший лейтенант, 1983 года рождения, собирал информацию о местах задействования военной авиации, системе полетов, радиочастотах, которыми пользуются военные летчики.
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Как отметил Лубкивский, эту информацию он собрал на флешку, но во время встречи с представителем ФСБ был задержан.
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