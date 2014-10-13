В Запорожье задержали офицера при попытке передать ФСБ РФ данные о дислокации украинских военных самолетов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

По его словам, старший лейтенант, 1983 года рождения, собирал информацию о местах задействования военной авиации, системе полетов, радиочастотах, которыми пользуются военные летчики.

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Как отметил Лубкивский, эту информацию он собрал на флешку, но во время встречи с представителем ФСБ был задержан.