До конца октября на Донбасс доставят 20 тыс. детских наборов в рамках гумрейса Ахметова

Еще одна колонна машин отправится на Донбасс завтра. Общий объем помощи, который будет доставлен на этой неделе Гуманитарным штабом «Поможем» при фонде Рината Ахметова, составляет 1100 тонн, в том числе 98 тыс. наборов с продуктами питания, а также 5 тыс. детских наборов.

Всего до конца октября в Донецкую и Луганскую область планируют доставить 20 тыс. детских наборов, предназначенных для детей в возрасте до двух лет. В состав набора входят: молочные каши, детские овощные и фруктовые пюре, детские соки и смеси, подгузники.

Гуманитарная помощь, которую доставят сегодня-завтра в Мариуполь, силами волонтеров будет разгружена, расфасована по наборам и менее габаритным транспортом доставлена переселенцам в места компактного проживания, а также в освобожденные города и в зону АТО. Основная часть продуктовых наборов – 80 тыс. шт., - будет отправлена в Донецк. Также продуктовые наборы получат самые незащищенные категории жителей Амвросиевки, Старобешево, а также зарегистрированные переселенцы в Мариуполе, Угледаре, Селидово, Новогродовке.

Напоминаем, что всего в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова на Донбасс будет доставлено более 10 тыс. тонн гуманитарной помощи. В населенные пункты Донецкой и Луганской областей уже завезено около 6 тыс. тонн продуктов, детского питания, средств гигиены.