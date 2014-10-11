Крымским студентам угрожают отчислением за гимн Украины

Студентам Крымского Индустриально-педагогического университета, которые встретили украинским гимном представителя оккупационной власти "спикера госсовета Крыма" Владимира Константинова, угрожают отчислением из учреждения.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал журналист Осман Пашаев.

"Всех студентов по фото и видео в интернете ФСБ занесло в список и теперь их терроризируют, требуя сдать инициаторов акции. А оккупантам и московским гестаповцам помогает преподаватель Мустафа (Сервінович) Джиляджі, в кабинете которого происходят "допросы", - написал он.

"Великая страна Россия", если ее спецслужбы заняты преследованием 17-18-летних ребят и девушек за гимн Украины", - добавил Пашаев.

Как пишет "Украинская правда", студентов допрашивают уже 2 недели. Если найдутся организаторы, обещают, что никто не пострадает.