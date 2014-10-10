Отказ Порошенко участвовать в заседаниях СНГ - сигнал для стран, которые "пошли в фарватер России" - МИД

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, сообщает канал "112 Украина".

"То, что Украина не участвует на высоком уровне в мероприятиях, - это уже сигнал этой организации (СНГ. - Ред.) о том, где неправильно она себя ведет и вела. Когда было обострение с Крымом, мы не почувствовали поддержки от этой организации, в которой мы, кстати, председательствовали, в начале года, а потом мы отказались", - отметил он.

Перебийнис подчеркнул, что несмотря на отсутствие явной поддержки со стороны организации, СНГ - это не только Россия.

"К сожалению, никакой поддержки мы не увидели. Это было странно, потому что это организация, где страны все же близки к нам. Мы ожидали, что будет какая-то поддержка. К сожалению, все страны промолчали, ушли в фарватеры России, что и заставило Украину делать такие резкие заявления. Если с холодной головой подходить к этому, мы должны осознавать, что СНГ - это не только Россия, это целый ряд других стран, со многими из которых у нас нормальные отношения, они нас поддерживают", - отметил Перебийнис.

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"Поэтому здесь нужно принимать взвешенные решения и прагматичные, потому что с этими государствами нас объединяют и экономические отношения. У нас есть зона свободной торговли с СНГ, где мы получим определенные преференции от этих соглашений и есть целый ряд других соглашений. Поэтому нужно подойти взвешенно, хотя определенные сигналы мы СНГ посылаем, что мы ожидали от нее больше", - подытожил он.

Участие президента Украины Петра Порошенко в заседании стран СНГ 10 октября в Минске в настоящее время под вопросом, окончательное решение по нему принимается в Администрации президента, сообщил глава Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.