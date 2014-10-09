Завтра "бабье лето" вернет в Украину солнце, южный ветер и 23 градуса тепла

Температура воздуха повысится и, например, на западе достигнет +23 градусов. На остальной территории она будет колебаться в пределах +13+18 градусов, сообщает Opogode.ua.

Такой период называют «бабьим летом» и для него также характерны туманы, которые ночью и утром ожидаются в большинстве областей Украины.

В западной части - без осадков. Температура воздуха ночью +5+12, днем +18+23 градуса.

В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +4+10, днем +12+17 градусов.

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В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +5+11, днем +12+18 градусов.

На востоке Украины будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью +4+9, местами заморозки 0-3 градуса, днем +11+16 градусов.

В южной части дождей не ожидается. Температура воздуха ночью +9+15, днем +15+21 градус.

В Киеве будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью +6+9, днем +15+17 градусов.

Ветер в Украине ожидается южный и юго-западный, 5-12 м/с.