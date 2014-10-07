В Донецке погибли 4 мирных жителя, 10 - ранены

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого городского совета.

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"Ночь в городе прошла относительно спокойно, несмотря на то что напряженным выдался вечер 6 октября. Около 17.00 повторился атробстрел Киевского района. Пострадал 9-этажный жилой дом на улице Взлетная, 11а. В 21.00 было зафиксировано попадание снаряда в частный жилой дом на улице Ковалько, а также в дом № 17 в Куйбышевском районе, который был уничтожен полностью. 6 октября в результате боевых действий в Донецке погибли 4 мирных жителя, более 10 человек - ранены осколками разорвавшихся снарядов", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9.30 обстановка в городе стабильно напряженная.

Жители Киевского и Куйбышевского районов сообщают о том, что периодически слышны отдаленные залпы, но определить их локализацию не представляется возможным.