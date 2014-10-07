Аксенов зарабатывает по 7-8 тысяч долларов на фурах с украинскими продуктами - Джемилев

Об этом в эфире «5 канала» заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"На границе на несколько километров очередь из фур, которые везут продукцию в Крым. Причем, эти фуры едут через Керченский пролив в Россию, потому что там продукты очень дорогие и на каждой фуре они дополнительно зарабатывают 7-8 тысяч долларов. Там есть машины Гоблина-Аксенова, он на этом тоже зарабатывает, есть автомобили некоторых наших олигархов, которые заинтересованы, чтобы там заработать", - пояснил Джемилев.

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Кроме того, он отметил, что транспорт, который попадает в Крыму, должным образом не проверяется.

"Как таковой границы у нас нет. Любая машина, что бы в той машине не было – заплати 2 тысячи гривен нашим пограничникам, а потом русским пограничникам, которые тоже в гривнах берут, и провози что хочешь", - говорит Джемилев.