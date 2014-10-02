Утром в нескольких районах Донецка были слышны залпы артиллерии

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. Согласно сообщению, ночь на 2 октября в городе прошла неспокойно, "раздавались одиночные выстрелы из крупнокалиберного оружия, около 4.00 утра жителей многих районов разбудили залпы артиллерии. По состоянию на 10.00, в Донецке сохраняется напряженная обстановка".

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В горсовете отметили, что, несмотря на это, работают коммунальные службы и аварийные бригады предприятий. В городе восстанавливают поврежденные газовые сети в Петровском районе.

Однако по-прежнему, из-за боевых действий, ограничена география восстановительных работ в северной части Куйбышевского и Киевского районах города. В Донецке пока без газоснабжения остаются 4479 абонентов, среди них 3333 - дома частного сектора, 21 - многоквартирный дом и 30 предприятий.

В горсовете также констатировали, что вчера в 18.00 артобстрелу подвергся поселок шахты Абакумова в Кировском районе. Информация о разрушениях еще уточняется, но на данный момент известно о том, что снарядом поврежден 2-этажный многоквартирный жилой дом по улице Кирова.