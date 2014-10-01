Деканы Донецкого университета саботируют переезд ВУЗа в Винницу

Об этом сообщил журналист "Новостей Донбасса".

Так сегодня, 1 октября, декан физического факультета Каргин Анатолий Алексеевич, собрал студентов физического факультета и рассказывал им как они будут учиться в Донецке в зависимости от боевых действий. По его словам уже есть расписание занятий для студентов. Декан сказал, что весь состав работников физического факультета остается работать в Донецке и никуда не едет. Объяснил, что никуда ехать не могут из-за того, что специалисты не смогут проводить лабораторные занятия.

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Также сегодня декан математического факультета Андриенко Владимир Николаевич, собрал студентов и заявил, что они никуда не поедут, что все преподаватели остаются в Донецке, а занятия начнутся с понедельника, 6 октября.

Никто не сказал о приказе МОН о переводе ДонНУ в Виннице, ни студентам, ни преподавателям. Разговоры велись о ставках, распределении ставок, расписании занятий и прочем.