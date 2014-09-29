На Донбассе есть концлагеря и места, где массово расстреливали и пытали украинцев - СБУ

Вблизи Донецка и других городов на востоке Украины есть концлагеря и места массовых расстрелов и пыток.

Об этом сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко в эфире телеканала «112 Украина».

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«К сожалению, украинские власти, мы четко понимаем законность своих действий и судьбу каждого человека. С другой стороны, мы говорим с людьми, которые не знают часто, где находятся наши люди, и скрывают, что на территории, к сожалению, и вблизи Донецка и других украинских городов есть концлагеря, скрывают места массовых истязаний и расстрелов украинских граждан, совершенных еще террористом Гиркиным и другими, которые сейчас сбежали и прячутся уже на территории России», - заявил Наливайченко.