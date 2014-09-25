Аграрии отправили 5 грузовиков гуманитарной помощи госпиталям, которые лечат пострадавших в АТО

25 сентября стартовала благотворительная программа Всеукраинского аграрного объединения «ЗАСТУП» — «Всем миром». Активисты организации собрали для 5 военных госпиталей, которые лечат раненых украинских солдат, 50 тонн картофеля. Таким образом, медицинские учреждения получили полное обеспечение вторым хлебом до конца зимы.

Акция прошла в нескольких селах Фастовского и Макаровского районов Киевской области. По словам одного из координаторов «ЗАСТУПа» Александра Гуменюка, селяне охотно откликнулись на предложение поддержать украинских военных.

«Люди готовы помогать, ведь они хорошо знают, что этот картофель пойдет ребятам, раненым в АТО. Поэтому селяне рады, что своим трудом помогли нашим солдатам», — сказал он.

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Всего активистам удалось собрать у местных фермеров 50 тонн картофеля. Большую часть гуманитарной помощи грузовиками отправили в Киев.

«Мы убеждены, что данная благотворительная акция будет продолжена, поскольку в нашем районе есть села, которые тоже хотят принять в ней участие», — подчеркнул координатор в Фастовском районе Виктор Бутник.

Он также отметил, что это лишь первый шаг благотворительной миссии Всеукраинского аграрного объединения по помощи пострадавшим в зоне проведения АТО. По инициативе политсилы создан координационный совет, объединивший аграриев, которые готовы помогать жителям Донбасса качественными продуктами.