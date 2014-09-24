Завтра в Украине будет преимущественно сухо, ночью возможны заморозки

25 сентября в Украине ожидается понижение температуры воздуха ночью до заморозков 0-5 градусов. В дневные часы столбики термометров достигнут +9+15 градусов.

Дожди еще останутся на востоке, а на остальной территории осадки прекратятся, будет преобладать сухая погода, сообщает opogode.ua.

Ветер стихнет, но порывы его местами достигнут штормовых значений 15-22 м/с.

В западной части без осадков. Температура воздуха ночью 0-6 тепла, местами заморозки 0-3 градуса, днем +10+16 градусов.

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В северных областях существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 0-6 градусов тепла, местами заморозки 0-5 градусов, днем +​​8+15 градусов.

В центральных областях осадки прекратятся. Температура воздуха ночью +2+7, местами заморозки 0-4 градуса, днем +9+15.

На востоке Украины - дожди и сильный ветер,днем ослабление явлений. Температура воздуха ночью +3+9, местами заморозки 0-3 градуса, днем +8+16 градусов.

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В южной части ночью пройдут дожди, днем осадки прекратятся. Температура воздуха ночью +3 + 10 днем 10 + 16 градусов.

В Киеве 25 сентября будет преобладать сухая холодная погода. Температура воздуха ночью +3+6, местами заморозки 0-3 градуса, днем +8+12 градусов.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, на западе юго-западный, 5-12 м/с, местами порывы 15-22 м/с, ночью на востоке и юге до 25 м/с.