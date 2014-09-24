Украинские медики не дали умереть подростку, которому снайпер навылет прострелил голову
В Днепропетровске борются за жизнь 16-летнего подростка, которому снайпер прострелил насквозь голову.
Это произошло в понедельник на окраине Мариуполя, когда парень катался на велосипеде, говорится в сюжете ТСН.
Пуля попала в лоб, прошла через мозг и вышла через затылок. Чудо уже то, что он не умер мгновенно на месте, говорят медики.
Подростка вертолетом доставили в Днепропетровскую областную больницу. Всю ночь его оперировали лучшие врачи и спасли ему жизнь.
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Сейчас подросток без сознания в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких. Но у него есть шансы вернуться к нормальной жизни.
"Как правило, с такими ранениями погибают. Но мы надеемся, что мы его спасем. То, что уже сделано и то, что он сегодня жив - уже очень большой подвиг", - говорит главный врач областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.