Украинские медики не дали умереть подростку, которому снайпер навылет прострелил голову

Это произошло в понедельник на окраине Мариуполя, когда парень катался на велосипеде, говорится в сюжете ТСН.

Пуля попала в лоб, прошла через мозг и вышла через затылок. Чудо уже то, что он не умер мгновенно на месте, говорят медики.

Подростка вертолетом доставили в Днепропетровскую областную больницу. Всю ночь его оперировали лучшие врачи и спасли ему жизнь.

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Сейчас подросток без сознания в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких. Но у него есть шансы вернуться к нормальной жизни.

"Как правило, с такими ранениями погибают. Но мы надеемся, что мы его спасем. То, что уже сделано и то, что он сегодня жив - уже очень большой подвиг", - говорит главный врач областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.