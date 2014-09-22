Террористы "ДНР" национализировали все медучреждения и заключают трудовые договора с врачами
22:09, 22 сентября 2014Общество
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Террористы самопровозглашенной «Донецкой народной республики» национализировали все медучреждения на контролируемой боевиками территории и заключают трудовые договора непосредственно с врачами больниц.
REUTERS
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили медицинские работники нескольких больниц в городах Донецка и Макеевки.
По их словам, «министерство здравоохранения «ДНР» ликвидировало областное, все городские и районные управления и отделы здравоохранения, работников этих структур направили на места в больницы.
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Всех врачей в медучреждениях обязали подписать трудовые соглашения с «министерством здравоохранения «ДНР», а те, кто был не согласен, всех уволили, рассказали собеседники УНИАН.
Медработники отметили, что заработную плату им также обещали платить из бюджета «ДНР», но «только пока неизвестно, в какой валюте будут выплаты».
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