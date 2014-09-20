В результате взрыва на Донецком химзаводе опасных веществ в атмосфере нет - ОГА
В результате взрыва на Донецком казенном заводе химических изделий опасных химических веществ в атмосфере нет.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.
В ОГА напомнили, что сегодня, 20 сентября, около 10.00 произошло попадание взрывоопасного предмета на склад Донецкого казенного завода химических изделий, расположенного в Куйбышевском районе областного центра по улице Софиевской.
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В результате попадания на склад, расположенный примерно в 5 километрах от основной территории завода, произошло возгорание. Здание склада одноэтажное, обваловано землей до кровли. Угрозы распространения пламени нет, отмечается в сообщении.
«Химико-радиометрической лабораторией проведены замеры воздуха на месте происшествия на предмет количества опасных химических веществ в атмосфере. Превышения предельно допустимых концентраций не выявлено. Погибших и пострадавших нет», - заключили в ОГА.