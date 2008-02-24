Одесская мэрия обещает 100 тысяч за лучший памятник Калнышевскому

Конкурс на создание лучшего памятника кошевому атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому объявил Одесский горисполком.

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесской мэрии, конкурс продлится с 3 марта по 7 мая текущего года, его призовый фонд составляет 100 тыс. грн.

Горуправление архитектуры и градостроительства предложило горсовету согласовать место установки монумента на углу проспекта Шевченко и проспекта Гагарина, рядом со зданием облгосадминистрации. Участие в конкурсе могут принять скульпторы, архитекторы и проектные организации, имеющие соответствующие лицензии, а также студенты Архитектурно-художественного института Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

Памятник последнему кошевому Запорожской Сечи будет сооружен за привлеченные средства.

В состав жюри конкурса вошли почетный председатель Благотворительного фонда им. Петра Ивановича Калнышевского Валерий БАЛУХ, ректор Государственной академии строительства и архитектуры Владимир ДОРОФЕЕВ, главный архитектор Одессы Владимир КОЛОКОЛЬНИКОВ, народный депутат Украины Лесь ТАНЮК, директор коммунального предприятия "Одеспроект" Валерий КЛИМЕНТЬЕВ, ответственный секретарь конкурса, и.о. главного художника города Одессы Эдуард МИХАЙЛЕНКО, начальник облуправления архитектуры и градостроительной политики Владимир ЯРОВОЙ и др. Документацию для разработки конкурсного проекта выдает секретарь конкурса Э.МИХАЙЛЕНКО по адресу: Одесса, ул. Гоголя, 10.