В этому году "ГогольFest" открылся гимном Украины (фоторепортаж)

Фестиваль пройдет с 11 по 21 сенятбря в промзоне в киевских Выдубичах, где будут показывать Украину миру, пишет ТСН.

Программа фестиваля на 95 процентов состоит из украинского продукта . Как отмечается, в этому году "ГогольFest" открылся современной обработкой Гимна Украины.

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Организаторы предлагают на какое-то время забыть о новостях и насладиться искусством.