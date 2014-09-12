В этому году "ГогольFest" открылся гимном Украины (фоторепортаж)

09:11, 12 сентября 2014
Общество
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Вчера в Киеве стартовал 7-ой международный фестиваль современного искусства "ГогольFest".

vk.com/y.shushkevych

Фестиваль пройдет с 11 по 21 сенятбря в промзоне в киевских Выдубичах, где будут показывать Украину миру, пишет ТСН.

Программа фестиваля на 95 процентов состоит из украинского продукта . Как отмечается, в этому году "ГогольFest" открылся современной обработкой Гимна Украины. 

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Организаторы  предлагают на какое-то время забыть о новостях и насладиться искусством. 

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