Укртатнафта впервые за всю историю импортировала 80 тыс. тонн нефти из Ирака

ЗАО “Укртатнафта” (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в январе импортировала 80 тыс. тонн танкерной иракской нефти марки Kirkuk.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный директор консалтинговой компании UPECO Сергей КУЮН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, это первые поставки иракской нефти в Украину за всю историю.

При этом он добавил, что "Укртатнафта" была вынуждена импортировать сырье в связи с прекращением поставок российской нефти.

По своему качеству нефть Kirkuk близка к российской нефти марки Urals, которая ранее поставлялась на "Укртатнафту".

Как сообщал УНИАН, в августе 2007 года Апелляционный суд Сумской области своим определением восстановил Павла ОВЧАРЕНКО в должности председателя правления "Укртатнафты". После этого российская компания "Татнефть" - основной поставщик нефти на НПЗ - приостановила поставки сырья на "Укртатнафту" и НПЗ начал переработку российской нефти, поставленной танкерами через Одесский порт.

В октябре 2007 года «Укртатнафта» прервала убыточный период. Выход на прибыль стал возможен благодаря своевременным и эффективным решениям в сфере нормализации производственно-финансовой деятельности компании и заключению прямых контрактов на реализацию нефтепродуктов. Компания начала заключение прямых договоров на поставки нефтепродуктов с конечными потребителями и собственниками сетей автозаправочных станций (АЗС) и автозаправочных комплексов (АЗК).

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».