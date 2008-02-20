СБУ передала музею 19 картин, изъятых у контрабандистов 10 лет назад

Кировоградский областной художественный музей сегодня презентовал 19 произведений искусства, которые, после изъятия у контрабандистов, 10 лет находились на хранении в Службе безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, директор музея Татьяна ТКАЧЕНКО подчеркнула историческую и культурную ценность полученных произведений.

«Большинство картин нуждаются в изучении и надлежащем оформлении, после чего они будут представлены общественности. 9 работ, написанных на полотне, поступили без подрамников, две работы написаны на картоне, одна – на дереве, 6 работ находятся в неудовлетворительном состоянии, еще две нуждаются в серьезной срочной реставрации», - рассказала Т.ТКАЧЕНКО.

По ее словам, специалисты считают преждевременным делать прогнозы относительно стоимости произведений. Картины датируются ХІХ-ХХ в. и принадлежат кистям А.Захарова, М.Юнака, С.Кручакова и другим авторам, в том числе и неизвестным.

«Стартовая цена на мировых аукционах картин такого уровня, как правило, составляет от 10 тыс. дол.», - отметила директор музея.

Присутствующий на презентации представитель Службы безопасности Украины напомнил, что в 1998 году во время попытки незаконного вывоза за границу 65 произведений искусства, среди которых картины, предметы старины, иконы, была задержана гражданка Украины и ее муж, гражданин Греции. Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело, женщина по решению суда была приговорена к 4 годам лишения свободы. Все это время картины находились на хранении в органах СБУ. 11 февраля 2008 года состоялась передача изъятых ценностей восьми музеям Украины. Кировоградский областной художественный музей получил наибольшее количество произведений искусства, в первую очередь благодаря достойной международной репутации.