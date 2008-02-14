У Балоги заговорили о ”формальных” газовых посредниках

Вчерашнее заявление первого вице-премьер-министра России Дмитрия МЕДВЕДЕВА относительно поставок среднеазиатского газа в Украину находится в русле договоренностей президентов Украины и России Виктора ЮЩЕНКО и Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, это отметил заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ сегодня на брифинге.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров президенты пришли к мнению, что в газовых отношениях между Украиной и Россией не должно быть посторонних посредников.

Конкретизация этих договоренностей ожидается в ближайшее время, и для этого сейчас в Москве проводятся переговоры между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», сообщил А.ЧАЛЫЙ.

По его словам, первый вопрос на этих переговорах - выработка варианта расчетов за газ, поставленный в Украину в 2007 году. Второй вопрос - поиск алгоритма перехода на прямые отношения между НАК «Нафтогаз Украина» и «Газпромом» по поставке газа.

А.ЧАЛЫЙ отметил, что такие отношения могут быть как прямыми, так и через созданное совместное предприятие.

По его словам, если будет создано совместное предприятие с участием «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины» в формате "50 на 50", и через это СП среднеазиатский газ будет поставляться в Украину, то формально она станет посредником между «Газпромом» и НАК, но, по сути, будет аффилированным предприятием двух государственных структур.

«То есть, в этом вопросе элемент посредничества будет формальным, но, по сути, мы выйдем на прямые отношения между НАК и «Газпромом». Это же касается реализации газа и на внутреннем рынке», - подчеркнул А.ЧАЛЫЙ. Он отметил, что уже через 10-15 дней можно будет увидеть, «как мы отработаем эту формулу». Над этим вопросом будет работать специальная группа экспертов, сообщил А.ЧАЛЫЙ.

По его словам, все будет зависеть от скорости создания совместных предприятий.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля первый вице-премьер Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что при поставках среднеазиатского газа в Украину посредник будет сохранен.

По его словам, те контракты, которые заключены, будут выполняться через посредника. «Как он будет называться - посредник - это все равно», - добавил первый вице-премьер РФ. Он отметил, что Украина не способна выдержать никаких других цен, кроме цены на среднеазиатский газ, которая составляет 179,5 долл. за тысячу кубометров.

«Как только Украина уходит от поставок среднеазиатского газа и переходит на российский, цены вырастают на треть. Такие суммы украинская экономика переварить не может», - пояснил Д.МЕДВЕДЕВ.

12 февраля на переговорах в Москве, которые проводили Президенты Украины и РФ, а также - глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА и глава ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, договорились сменить оператора поставок импортного природного газа в Украину. Вместо RosUkrEnergo - СП "Газпрома" с украинскими бизнесменами - оператором будет созданное на паритетных началах совместное предприятие "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины". Сбытом газа на украинском рынке будет заниматься также СП этих двух компаний. Сейчас этим занимается "УкрГаз-Энерго" - СП RosUkrEnergo и "Нафтогаза".

Как сказал А.МИЛЛЕР, "создается новая структура поставки импортируемого в Украину газа. Эта схема предполагает создание новой сбытовой компании по импорту газа на территорию Украины. Эта компания будет создана в процентном соотношении 50 на 50. 50% в этой компании получит "Газпром" и 50% - НАК "Нафтогаз Украины". Также создается новая сбытовая компания для торговли газом на внутреннем рынке Украины. Эта компания будет создана также на паритетной основе.