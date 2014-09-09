Заключенные на Донбасе страдают от нехватки еды и воды

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на одного из отбывающих наказание.

По его словам, в колонии в данный момент большие проблемы с продуктами, питьевой водой и средствами гигиены.

Читайте такжеОстаются затруднения в поставках продуктов в Луганск По сообщению источника в пенитенциарной службе, в данный момент в исправительных учреждениях в Луганской и Донецкой областях осталась треть сотрудников.

Как сообщал УНИАН, 10 августа около 100 заключенных Донецкой исправительной колонии покинули учреждение, спасаясь от артобстрела.