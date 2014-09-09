Заключенные на Донбасе страдают от нехватки еды и воды
10:32, 09 сентября 2014Общество
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К заключенным, оказавшимся на оккупированных боевиками территориях на Донбасе, уже больше месяца не пускают родственников.
В исправительных учреждениях проблемы с продовольствием и водой / УНИАН
Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на одного из отбывающих наказание.
По его словам, в колонии в данный момент большие проблемы с продуктами, питьевой водой и средствами гигиены.
Читайте такжеОстаются затруднения в поставках продуктов в Луганск По сообщению источника в пенитенциарной службе, в данный момент в исправительных учреждениях в Луганской и Донецкой областях осталась треть сотрудников.
Как сообщал УНИАН, 10 августа около 100 заключенных Донецкой исправительной колонии покинули учреждение, спасаясь от артобстрела.
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