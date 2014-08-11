Треть заключенных, бежавших от артобстрела, вернулись в колонию для отбывания наказания

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтСУ.

В пресс-службе отметили, что 10 августа приблизительно в 22 часа в результате артиллерийского обстрела Донецкой исправительной колонии №124 пять снарядов попало на территорию учреждения, три из которых – на жилую зону. В результате обстрела один осужденный погиб, пятеро получили ранения средней тяжести. Также пострадали двое сотрудников учреждения.

"Спасая собственные жизни, около 100 осужденных, поддавшись панике, покинули пределы исправительной колонии. В настоящее время 34 из них вернулось в учреждение. Значительная часть осужденных, которые во время обстрела покинули пределы охраняемой зоны, в телефонном режиме сообщили руководству учреждения о намерении вернуться в колонию для дальнейшего отбывания наказания сразу после стабилизации ситуации", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудниками учреждения принимаются меры для установления места нахождения других осужденных, возвращения их к месту отбывания наказания, а также возобновлению централизованного электроснабжения.

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Сейчас учреждение работает, используя дополнительные электрические источники. Продуктами питания и питьевой водой обеспечено. Состояние оперативной обстановки в учреждении остается сложным, но управляемым. Осужденные переведены в специально обустроенные укрытия, им оказывается необходимая психологическая помощь, заверяют в ГПтСУ.