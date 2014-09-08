За время режима прекращения огня погибли 2 человека

Об этом сказал президент Петр Порошенко, находясь в Штабе гражданской обороны Мариуполя, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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Президент подчеркнул, что в настоящее время "стране очень тяжело, но когда она проходит такие испытания, проявляются лучшие качества ее граждан".

Президент, говоря о перспективах оборонного комплекса, отметил, что Украина нуждается в модернизации армии. "Это не вопрос оружия. Это вопрос кооперации для перевооружения нашей армии. Нам нужна современная армия, потому что речь идет не только о свободе Украины, но и о свободе и независимости всей Европы", - сказал он.