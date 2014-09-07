Три страны НАТО опровергли заявление о поставках оружия в Украину

В США, Италии и Польше опровергли планы предоставлять вооружение Украине, о чем ранее заявил советник президента Украины Юрий Луценко.

Как сообщает Reuters, соответствующее заявление сделали чиновники в силовых ведомствах указанных стран, передает Украинская правда.

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"Эта новость не соответствует действительности. Италия, вместе с другими странами ЕС и НАТО, готовится пакет нелетальной военной помощи для Украины, такой как бронежилеты и шлемы", - заявил представитель Минобороны Италии.

Вместе с тем в США высокопоставленный чиновник на условиях анонимности отметил, что США не предлагали Украине поставки смертельного вооружения.

Во Франции представитель Елисейского дворца от комментариев отказался.

В то же время представитель Минобороны Польши Яцек Соньта сообщил: "Там (на саммите НАТО) не было никакого соглашения относительно поставок вооружения из Польши в Украину".

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Ранее стало известно, что представитель Минобороны Норвегии заявил: "Мы принимаем участие в двух военных учениях в Украине, но это не соответствует действительности, что мы предоставим вооружение Украине".

Как известно, в НАТО заявили, что альянс не будет поставлять оружие Украине, которая не является государством-членом альянса, однако отдельные страны-члены могут это сделать.