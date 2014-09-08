В Днепропетровске задержан бывший милиционер, который работал на террористов
В Днепропетровске Служба безопасности Украины задержала подполковника милиции в отставке Л., 1961 г.р., который подозревается в содействии боевикам террористической организации «ДНР».
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что, выполняя задание представителя так называемой «военной разведки» по кличке «Самурай» (бывший сотрудник УГСО Украины в Донецкой области), пенсионер МВД в течение июля-августа собирал в Донецкой области информацию о местах дислокации сил АТО и передавал эти сведения боевикам.
Л. пытался скрываться в Днепропетровске как переселенец из зоны боевых действий. Во время обыска в его временном жилище сотрудники СБУ изъяли гранату Ф-1, документы «ДНР» с информацией о вооружении и специальное оснащение разведывательно-диверсионных подразделений террористов.
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Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются сообщники задержанного.