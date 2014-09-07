СБУ задержала информаторов боевиков, которые готовили засады для нападения на военных

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух граждан Украины, которые входили в состав преступной группы террориста «Ямала». Злоумышленники были информаторами лидера группы и принимали участие в подготовке диверсий, засад и неожиданных нападений на украинских военных.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

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Установлено, что по указанию «Ямала» группа готовила террористические акты против сотрудников правоохранительных органов в городе Северодонецк, а также по подрыву железной дороги.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников получены доказательства их противоправной деятельности.

"Главаря «Ямала» и большинство боевиков этой группы задержали ранее - 24 августа с.г., в лесном лагере вблизи Северодонецка Луганской области", - отмечается в сообщении.

Также в Великоновоселовском районе Донецкой области сотрудники СБУ задержали информатора террористической организации «ДНР».

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"Злоумышленник собирал информацию о передислокации подразделений ВС Украины, их количественном составе, вооружении, размещении блокпостов. Все эти сведения он передавал своему родственнику - боевику «ДНР» по прозвищу "Илюша"", - заявили в СБУ.

Задержанные допрашиваются, продолжаются следственные действия.