Немцы советуют привлекать женщин к работе в милиции для повышения доверия к структуре

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы, об этом шла речь на встрече мэра Киева Виталия Кличко и представителей делегации членов правительства, парламентариев и полиции Берлина с руководством столичного УМВД.

Гости Киева ознакомились с работой милиции и обсудили возможные пути реформирования и повышения эффективности ее работы.

Представители полиции Берлина обратили внимание руководства милиции Киева на то, что к работе в подразделениях МВД необходимо привлекать женщин. «В свое время нам удалось привлечь на службу в полиции Берлина больше женщин. Таким образом, мы отошли от жесткой «мужской силы», и полиция смогла стать более институционной и гуманистической структурой и получить более высокий уровень доверия граждан», - сказал президент полиции Берлина Клаус Кандт.

По его словам, в Берлине значительно повысить уровень раскрытия преступлений по «горячим следам» позволила специальная программа. Так, власти и полиция Берлина благодаря постоянным обращениям к гражданам через СМИ с просьбами сообщать о преступлениях, свидетелями которых они стали, смогла значительно сократить количество нераскрытых преступлений, в частности ограблений частных помещений.

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Кандт сообщил, что в Берлине работает информационная программа для жителей города, с которыми полиция проводит консультации относительно противодействия кражам. «По сути, мы рассказываем жителям столицы, как нужно действовать в случае, если вы стали свидетелем или жертвой кражи. Также мы информируем граждан, какие меры необходимо принимать, чтобы оградить свое жилище от проникновения преступников», - отметил президент полиции Берлина.

Кличко после встречи с руководством МВД Киева сказал, что отечественная система охраны общественного порядка должна шаг за шагом двигаться к европейским стандартам. «Нам необходимо повысить эффективность работы милиции и осуществить модернизацию системы охраны общественного порядка», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, утром в мэрии Киева состоялась встреча Кличко с делегацией Берлина, на которой был обсужден пакет вопросов жизнедеятельности столиц двух государств и пути дальнейшего сотрудничества двух городов. Кличко после встречи в комментариях журналистам отметил, что вопрос безопасности киевлян и гостей города, борьба с коррупцией, и инвестиции были ключевыми вопросами, которые обсуждались сегодня. Среди них большое внимание было уделено именно вопросу создания муниципальной милиции Киева.