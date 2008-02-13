7 жителей Миргорода объявили голодовку

Семь жителей Миргорода перед стенами Полтавской областной прокуратуры установили палатку и объявили бессрочную голодовку, требуя расследовать злоупотребления мэрии Миргорода на 2,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, группу голодающих возглавил главный редактор газеты «Миргородская правда» Олег БАГРИЙ.

«Не добившись правды в Миргороде, своей голодовкой хотим привлечь внимание областного прокурора Виктора ВОЙЦИШЕНА к делу с исчезновением 2,5 млн. гривен государственных средств. Именно такую сумму выделили в качестве государственной субвенции, на ремонт Миргородской общеобразовательной школы №1 еще в 2002 году. Тогда школа осталась не отремонтированной, а 2,5 млн. гривен - исчезли. А когда мы начали интересоваться судьбой этой суммы, писать об этом материалы, то помещения школы начали быстро ремонтировать. Самому же помещению школы - более ста лет. Ремонт, конечно, сделали и достаточно быстро – за 1 месяц. Но жители Миргорода очень сомневаются, что за такой короткий срок можно было освоить 2,5 млн. грн. К тому же, средства из государственного бюджета выделялись не на ремонт, а на строительство нового учебного заведения», -заявил О.БАГРИЙ.

Забастовщики считают, что в деле замешен мэр Миргорода Александр ПАУТОВ.

„Он вообще не выходит к людям, не общается. Мы же хотим только узнать, украл ли он эти средства, или нет, а то по этому делу выходит какой-то замкнутый круг: областная прокуратура отсылает дело в УМВД в Полтавской области, а те – назад им. Так перебрасываются этим делом государственные органы”, - сказал О.БАГРИЙ.

Голодующие считают, что прокуратура и мэрия Миргорода преднамеренно затягивают расследование уголовного дела, поскольку деньги были незаконно использованы для других целей.

С участниками акции встретился заместитель прокурора области Анатолий МЕЛЬНИК. «Однако все вопросы не решены. Мы еще постоим здесь, а через два дня можем вернуться в Миргороду и предпринять более серьезные меры, даже перекрыть дороги», - заявили забастовщики.