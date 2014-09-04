В Торезе боевики предлагают местным жителям по тысяче гривен за смену гражданства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«По оперативной информации, в Торезе Донецкой области боевики проводят агитацию среди местных жителей по сбору информации и оформлению паспортов граждан Российской Федерации. За смену гражданства российские наемники предлагают около 1 тыс. грн», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года Россия планировала продавать свое гражданство за 10 миллионов рублей.