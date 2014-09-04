В Торезе боевики предлагают местным жителям по тысяче гривен за смену гражданства

14:12, 04 сентября 2014
Общество
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В Торезе Донецкой области боевики предлагают местным жителям по тысяче гривен за смену гражданства.

Боевики предлагают деньги за смену гражданства / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«По оперативной информации, в Торезе Донецкой области боевики проводят агитацию среди местных жителей по сбору информации и оформлению паспортов граждан Российской Федерации. За смену гражданства российские наемники предлагают около 1 тыс. грн», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года Россия планировала продавать свое гражданство за 10 миллионов рублей.

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