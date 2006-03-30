Газ и электроэнергия подорожают на 25%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики на сегодняшнем заседании утвердила предельный уровень оптовой цены на природный газ для предприятий, которые поставляют его для населения, а также розничные цены на природный газ, который используется для нужд населения.

Как передает корреспондент УНИАН, повышение планируется осуществить с 1 мая 2006 года.

Цены будут повышены на 25%, а затем постепенно будут доведены до экономически обоснованного уровня.

Таким образом, с 1 мая розничные цены для населения повышены с 17,5 коп. за 1 кубический метр до 22 коп. при наличии газового счетчика, и с 19 до 24 коп. за 1 кубический метр при отсутствии газового счетчика.

Средний предельный уровень цены на газ для предприятий, которые поставляют его населению, повышен с 185 до 231 грн. за 1 тыс. кубометров с учетом НДС и тарифов на снабжение и транспортировку газа.

Как отмечалось на заседании, экономически обоснованная цена на газ собственной добычи, который поставляется для населения, составляет 393 грн. за 1 тыс. метров кубических без тарифов на транспортировку и поставку газа.

Как отмечалось на заседании, тарифы должны еще быть утверждены в Министерстве юстиции Украины.

Напомним, НКРЭ уже пыталась повысить эти цены на газ с начала текущего года, однако тогда постановление не зарегистрировал Минюст.

Цена электроэнергии для населения, проживающего в городах, повышена с 15,6 до 19,5 коп. за 1 кВт/ч. с НДС.

Для населения, проживающего в сельской местности, цена повышена также с 14,4 до 18 коп. за 1 кВт/ч. с НДС. Для населения, дома которых оборудованы электроплитами, цена электроэнергии повышена с 12 до 15 коп. за 1 кВт/ч.

Кроме того, для населенных пунктов цена электроэнергии повышается с 15,1 до 18,9 коп. за 1 кВт/ч., для населенных пунктов в сельской местности – с 13,9 до 17,4 коп. за 1 кВт/ч., и для населенных пунктов с домами, оборудованными электроплитами, - с 11,5 до 14,4 коп. за 1 кВт/ч. электроэнергии с НДС.

Как отмечалось на заседании НКРЭ, на сегодня существующая цена электроэнергии для населения возмещает 36% от реальной цены электроэнергии.