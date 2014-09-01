В Донецкой области начала работу только половина школ - ОГА
21:29, 01 сентября 2014Общество
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В Донецкой области сегодня, 1 сентября, новый учебный год начался в 547 (или 50%) школах региона.
Половина школ Донетчины начала работу / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте образования и науки Донецкой облгосадминистрации, всего в области 1091 школа, но в 547 школах региона сегодня пошли учиться 155 126 детей, что составляет почти 50% от общего количества детей школьного возраста, проживающих в регионе.
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