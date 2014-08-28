В Черкасской епархии УПЦ МП разрешили не поминать патриарха Кирилла на богослужениях

Об этом свидетельствуют итоги опроса общественного мнения священников, которые собрались на совещание в управлении Черкасской епархии под председательством Высокопреосвященнейшего Митрополита Черкасского и Каневского Софрония, сообщает пресс-служба Черкасской епархии УПЦ.

По итогам подсчета, подавляющее большинство присутствующих - 70 против 55 - высказались за поместную Украинскую Православную Церковь, отметив при этом, что этот процесс должен происходить исключительно на основании действующих церковных канонов и христианского завещания любви Божьей.

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Был также обсужден вопрос о целесообразности поминовения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по всем храмам епархии.

Священники приводили многочисленные примеры несогласия многих прихожан с этой практикой, возмущение и даже протестов, учитывая пропагандистскую истерию, которую насаждают российские СМИ относительно Украины и украинской нации, создавая из нее образ врага.

Владыка Софроний благословил совершать поминовение Патриарха там, где нет протестов со стороны людей, отметив, что оно совершается после каждого архиерейского богослужения, не нарушая церковных канонов.