В Северодонецке снесли памятник Ленину

В освобожденном от террористов Северодонецке на Луганщине под аплодисменты местных жителей повалили еще один памятник Ленину.

Читайте такжеВ городе Счастье Луганской области снесли памятник ЛенинуПостамент демонтировали с помощью специальной техники и троса, сообщает ТСН.ua. На площади, где был установлен монумент, собрались десятки активистов, чтобы собственными глазами увидеть, как демонтируют памятник вождю тоталитаризма.

Эффектное падение Ленина люди приветствовали громкими аплодисментами.

Как сообщал УНИАН, последний Ленин упал на Кировоградщине. Это произошло в Бобринце - на родине героя "Небесной сотни" фермера Виктора Чмиленко.

Во время открытия мемориальной доски герою товарищи осуществили давнюю мечту погибшего - с помощью его же комбайна повалили памятник пролетарскому вождю.