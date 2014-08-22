На Донбассе боевики обстреливают жилые кварталы и уничтожают инфраструктуру (карта АТО)

Смотреть карту АТО в лучшем качестве.

Террористы продолжают обстреливать из артиллерии и бронетехники жилые кварталы Донецка и Луганска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На протяжении суток террористы не прекращают обстреливать жилые массивы Ленинского, Киевского, Ворошиловского и Куйбышевского районов Донецка», - отметил он.

Читайте такжеНа Донбассе террористы в форме украинских военных грабят квартиры

Также, по словам Лысенко, боевики обстреливают из артиллерии и бронетехники районы Луганска из поселка Георгиевка Лутугинского района, и Краснодона – из предместья, куда она заходит со стороны Суходольска.

Спикер СНБО добавил, что «боевики продолжают уничтожать всю инфраструктуру региона. Вчера террористы обстреляли взрывоопасную шахту «Комсомолец».