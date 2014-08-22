При пожаре на железной дороге в Черкасской области сгорели 5 домов (фото, видео)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Черкасской области, во время ликвидации возгорания пожарно-спасательные подразделения проводили пенные атаки и защиту расположенных рядом зданий и сооружений.

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Как рассказал по телефону корреспонденту УНИАН пресс-секретарь начальника Управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко, который находится непосредственно на месте происшествия, пламя перекинулось на дома, которые расположены рядом с колеей. От возгорания нефтепродуктов пострадали частные усадьбы в городе Городище, которые находились неподалеку от эпицентра пожара. Уточняется количество сгоревших и пострадавших от огня усадеб. Жертв среди местного населения нет. В городе Городище, где произошла авария, поставки электроэнергии и газа не прекращалась.

Между тем, как сообщил председатель Городищенской районной госадминистрации Николай Дудник, полностью сгорели 5 частных жилых домов, около 20 были повреждены. "5 домов полностью сгорело. Частично повреждены, сейчас уточняется по другим усадьбам. Примерно домов 20 повреждены. Погибших нет, раненых тоже", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным ГСЧС, на железнодорожной станции "Городище" в Черкасской области в результате схода с рельсов 20 цистерн, произошел разлив нефтепродуктов и возгорания 11 цистерн и локомотива.