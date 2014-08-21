Славянск постепенно возвращается к привычной жизни

Сотрудники ГСЧС доставили в освобожденные от террористов города на востоке Украины уже 270 т гуманитарной помощи. А общественное движение "Дорога жизни" открыло в Славянске центр для вынужденных переселенцев из горячих точек.

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В свою очередь власти города сообщают, что в Славянске в настоящее время усиленными темпами идет подготовка к отопительному сезону. Помимо этого до 1 сентября обещают открыть все школы. Кроме этого ремонтируются лечебные учреждения. Возобновляют свою работу кафе и рестораны.