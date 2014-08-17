Красный Крест раздал жителям Донбасса 100 тонн гуманитарной помощи из Киева

Об этом говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье МККК. Его цитирует ИТАР-ТАСС.

"Со вчерашнего дня вместе с украинским Красный Крестом мы распространили 100 тонн переданной украинской стороной помощи в 10 городах на востоке", - отмечается в сообщении.

"Продукты, в основном, фрукты и овощи, должны быть розданы более 200 тысячам перемещенных лиц в центрах и больницах (города) Старобельска (Луганская область) и других мест", - сообщил МККК.

Читайте такжеУкраинские пограничники еще не получили документы для оформления гуманитарного груза из РФ

В международном комитете со штаб-квартирой в Женеве также пояснили, что организованная Киевом помощь поступила в различные города востока Украины, в том числе в расположенные в Луганской области Лисичанск и Северодонецк.