Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Нестайко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.Читайте такжеПомер відомий дитячий письменник Всеволод Нестайко

«Ушел из жизни легендарный человек. Автор, чьи произведения для детей вошли в золотой фонд детской литературы. Всеволод Зиновьевич навсегда останется с нами в своих произведениях», - говорится в соболезновании Порошенко.