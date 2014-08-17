Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Нестайко
15:28, 17 августа 2014Общество
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Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким украинского писателя Всеволода Нестайко в связи с его смертью.
Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Нестайко / Фото: wikipedia.org
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.Читайте такжеПомер відомий дитячий письменник Всеволод Нестайко
«Ушел из жизни легендарный человек. Автор, чьи произведения для детей вошли в золотой фонд детской литературы. Всеволод Зиновьевич навсегда останется с нами в своих произведениях», - говорится в соболезновании Порошенко.
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