В Донецке возобновлено электроснабжение более 1 тысячи частных домов - горсовет

Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.

Восстановительные работы на электрических сетях в Кировском и Петровском районе продолжаются, отмечается в сообщении.

По данным горсовета, первая половина дня 13 августа в Донецке прошла без происшествий, по состоянию на 12.30 в районах тихо. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.Читайте такжеВ Донецке боевых действий нет, но ситуация по городу остается напряженной – горсовет

В горсовете также сообщают, что 13 августа отправление пассажирских поездов дальнего следования будет осуществляться не со станции Донецк, а со станции Ясиноватая через участок Константиновка-Славянск-Лозовая. Поезд №584 Мариуполь-Киев движется по маршруту Волноваха-Камыш-Зоря-Запорожье. Железнодорожные кассы на станции Донецк работают.

Пригородные поезда Донецкой железной дороги курсируют на участках: Мариуполь-Волноваха, Волноваха-Бердянск, Авдеевка-Красноармейск-Чаплино, Ясиноватая-Константиновка-Краматорск-Славянск-Красный Лиман.Читайте такжеВ Донецке ночью от артобстрела пострадали 5 мирных жителей

«При отправлении пассажирских поездов возможны некоторые задержки по времени. Поэтому необходимо внимательно следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов», - говорится в сообщении.