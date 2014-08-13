Милиция задержала 11 граждан, которые незаконно проникли в зону отчуждения на охоту

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области.

Во время отработки водной акватории реки Припять, возле острова Домантов, правоохранители обнаружили 11 граждан Украины, жителей Киева и Киевской области, которые на лодках незаконно проникли в запрещенную зону с целью охоты.Читайте такжеНа Житомирщине браконьеры избили саперными лопатками инспекторов рыбохраны

При осмотре вещей данных граждан работники милиции обнаружили у них 6 лодок с двигателями и 9 единиц охотничьего оружия, которые им принадлежат и зарегистрированы в законном порядке.

В настоящее время правоохранители выдворили мужчин за пределы зоны отчуждения. За указанное правонарушение граждане привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 46-1 КУоАП (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, которые подверглись радиоактивному загрязнению), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий совершения правонарушения. Досудебное следствие продолжается.